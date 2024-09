Rio Negro se aproxima de nível alarmante de seca histórica em Manaus

A praia da Ponta Negra, o principal balneário da cidade, foi fechada para banhos em razão do baixo nível das águas

O Rio Negro está prestes a alcançar a marca alarmante da seca histórica de 2023, em Manaus. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, na última segunda-feira (23), o rio registrou 14,49 metros, ficando apenas 1,70 metro acima da cota mais baixa já documentada em 121 anos de medições, que é de 12,70 metros.

Leia também: Especialista em gestão empresarial dá orientações para reduzir os impactos da estiagem

Manaus enfrenta uma situação de emergência devido à seca que afeta o rio, um importante afluente do Rio Amazonas.

A praia da Ponta Negra, o principal balneário da cidade, foi fechada para banhos em razão do baixo nível das águas. No Porto da Capital, a seca alterou significativamente a paisagem local, e a cidade pode enfrentar uma escassez de peixes.

As previsões do governo estadual indicam que a seca deste ano pode ser severa, semelhante ou até mais intensa do que a que foi vivida em 2023.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱