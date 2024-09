Chuva traz alívio em Manaus após longo período de calor intenso

Temperaturas na cidade devem variar entre uma mínima de 28°C e uma máxima que pode chegar a 37°C, com umidade relativa do ar em torno de 42%.

Após meses de calor escaldante, Manaus “agraciada” na manhã desta terça-feira (24) com uma leve pancada de chuva que caiu em várias áreas da cidade. A precipitação foi um alívio bem-vindo para os manauaras, que enfrentavam temperaturas elevadas há longo tempo.

Leia também: VÍDEO: chuva de granizo surpreende moradores e causa prejuízos em Beruri

A expectativa para o dia era de sol com algumas nuvens, com previsão de chuvas à tarde. No entanto, as nuvens se adiantaram, proporcionando uma refrescante mudança no clima já pela manhã.

Segundo informações do Clima Tempo, as temperaturas na cidade devem variar entre uma mínima de 28°C e uma máxima que pode chegar a 37°C, com umidade relativa do ar em torno de 42%.

Além disso, há 30% de chance de mais chuvas ao longo do dia, com umidade podendo subir para 70% e ventos a 5 km/h, o que pode indicar a possibilidade de mais chuvas intermitentes.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱