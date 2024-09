Gusttavo Lima entra na lista de nomes procurados em aeroportos do país

Após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco, nessa segunda-feira (23/9), a Polícia Federal informou ao Uol que o cantor Gusttavo Lima foi incluído no sistema de pessoas procuradas nos aeroportos brasileiros. Ou seja, caso o artista retorne ao Brasil, será preso.

Gusttavo Lima viajou com a família a Miami (EUA), após ir ao festival Rock in Rio, segundo informações do jornalista Leo Dias. Não se sabe ainda se o cantor viajou em seu jato particular.

O sertanejo não teve o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. As autoridades brasileiras apenas notificaram a polícia internacional de que existe uma ordem de prisão contra ele, o que não autoriza agentes estrangeiros a prenderem o cantor.

Gusttavo Lima pode ser adicionado na lista de difusão vermelha caso não se apresente às autoridades. Se isso ocorrer, ele pode ser preso inclusive no exterior.

*Com informações Metropoles

