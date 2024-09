Homem descumpre medida protetiva e ameaça ex-companheira no AM

No dia do crime, o autor invadiu a residência da vítima e descumpriu a medida protetiva a favor dela

Um homem de 50 anos, foi preso nesta terça-feira (24), por descumprimento de medida protetiva contra ex-companheira, de 40 anos. A prisão foi efetuada no bairro Paulo Corrêa, em Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, titular da unidade policial, a mulher solicitou a medida protetiva em maio deste ano, mesma época em que se separou do homem.

Ele não aceitava o fim da relação e, no dia do crime, foi até a residência dela e descumpriu a medida protetiva.

“No dia 11 de setembro, a vítima compareceu à delegacia e relatou que o autor teria invadido a sua casa e proferido várias ofensas contra ela. Antes de sair do local, o infrator ainda a ameaçou de morte e a agrediu com um empurrão e um chute na perna”, explicou a delegada.

Conforme a delegada, após colher as informações, foi representado pelo mandado de prisão do autor e a ordem judicial foi cumprida na residência dele.

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva e está à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

