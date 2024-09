VÍDEO: Carreta quase cai de viaduto em Manaus

A carreta, cuja empresa de transporte não foi identificada, teve os eixos traseiros danificados e quebrou uma parte do concreto da lateral do viaduto

Uma carreta ficou com a parte traseira para fora na subida do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, conhecido como Viaduto do Coroado, na Zona Leste de Manaus, na manhã desta quarta-feira (25).

O veículo trafegava no sentido centro-bairro, saindo da Avenida Efigênio Sales, mas ainda não há confirmação se seguia para a Avenida Rodrigo Otávio ou para a Alameda Cosme Ferreira. Após perder o controle do veículo a carreta quase caiu do viaduto.

A carreta, cuja empresa de transporte não foi identificada, teve os eixos traseiros danificados e quebrou uma parte do concreto da lateral do viaduto. O motorista permaneceu dentro do veículo e não sofreu danos físicos, apenas materiais.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estavam no local para controlar o fluxo de veículos e evitar retenções na via.

