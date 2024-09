VÍDEO: Corpo de mulher é encontrado dentro de sacola em Manaus

O caso ocorreu na rua Huascar de Figueiredo no Centro de Manaus

O corpo de uma mulher, não identificada, foi encontrado dentro de uma sacola, em uma garagem de uma casa na manhã desta quarta-feira (25), na rua Huascar de Figueiredo no Centro de Manaus.

Segundo informações da polícia, a pessoa supostamente teria sido morta em outra área e deixada já sem vida dentro de um saco plástico em meio a vários entulhos.

Ninguém reside dentro do imóvel que está com uma placa de venda na frente, o fato da garagem não ter porta facilitou para que os criminosos desovassem o cadáver no local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS deve investigar o caso.

