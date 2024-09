Raça Negra apresenta tour comemorativa de 40 anos este sábado (28) em Manaus

A banda Raça Negra está celebrando quatro décadas de sucesso com única apresentação para o próximo sábado, dia 28 de setembro, no Studio 5. A noite é assinada pela PUMP Manaus.

Formada há 40 anos, a banda Raça Negra – comandada por Luiz Carlos – é responsável por inspirar gerações. Com um repertório atemporal, não faltam músicas que atravessaram gerações desde a década de 80 de uma das bandas mais queridas do país.

O grupo nasceu em São Paulo, em 1983, e foi pioneiro no segmento do samba romântico, sendo o primeiro a tocar em uma rádio FM. Responsável pela popularização do gênero nos meios de comunicação, a banda emplacou um hit atrás do outro e até hoje segue atraindo público e mídia.

ÚLTIMOS INGRESSOS A VENDA

Os últimos ingressos disponíveis estão sendo vendidos nas lojas Via Uno (Manauara Shopping, Amazonas Shopping e Sumaúma Shopping), na Ótica Veja do Shopping Grande Circular e também pelo site ingressofly.com e custam R$ 150 (pista – meia entrada ou entrada social), R$ 200 (pista / duplo – meia entrada ou entrada social) e mesas a partir de R$ 1.200 para oito pessoas. O público que adquirir ingresso social, é necessário entregar 1kg de alimento não perecível ou água na entrada do evento que serão destinados aos afetados da estiagem deste ano.

Serviço: Raça Negra – 40 anos

Quando: 28 de setembro de 2024, a partir das 20h.

Onde: Studio 5. Av. Rodrigo Otávio, 3555. Distrito Industrial I. Manaus/AM.

Pontos de Vendas: Lojas Via Uno (Amazonas Shopping, Manauara Shopping e Sumaúma Shopping), Ótica Veja (Shopping Grande Circular) e pelo site ingressofly.com

*Com informações da assessoria

