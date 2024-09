Dinâmicas do Jogo Aviator: Saiba por onde começar

Aviator é um clássico jogo de casas de apostas com boas chances de vitórias

O Jogo Aviator é a mais nova sensação da internet. Quer saber como jogá-lo? Aqui, mostraremos todas as dicas para começar com o pé direito e ter desempenhos satisfatórios.

O Que é o Aviator?

O Aviator é um clássico jogo de casas de apostas com boas chances de vitórias. Foi desenvolvido pela Spribe, ainda em 2022, para suprir o tédio dos apostadores durante a pandemia. Não demorou muito para se tornar um verdadeiro hit e ser um dos jogos mais divertidos de cassinos online hoje em dia!

O avião alça voo, e à medida que alcança novos horizontes, também oferece multiplicadores atrativos. Aqui, mostraremos tudo o que precisa de ser feito para melhorar o desempenho durante as jogatinas.

Como Jogar o Aviator

O Aviator é fácil de ser jogado, mas diferente dos slots convencionais, exige que os apostadores realizem ações para realmente ter lucros consideráveis. É importante escolher uma boa casa para jogar o aviator bet, tendo em vista que nem todas elas são realmente licenciadas para operar na internet. Fique com um guia completo de como jogar:

O primeiro passo é encontrar uma boa casa de apostas para jogar. Verifique as licenças e use critérios como pagamentos, bônus e atendimento ao cliente no momento de definir o local ideal para se divertir com o Aviator.

Depois, registre-se. Lembre-se que a criação de novas contas só está autorizada para quem possui a maioridade legal de acordo com o seu país. No brasil, é a partir dos 18 anos.

Se desejar realmente jogar o Aviator valendo, faça um depósito. Para quem mora no Brasil, o método mais aconselhado é o PIX, garantindo segurança e rapidez nas transações.

Com dinheiro na sua conta, procure o jogo na seção de cassino. Você poderá usar a barra de pesquisa para achá-lo ainda mais rápido.

Ótimo, o jogo já está aberto! Agora, aguarde o início da próxima rodada. Enquanto isso, poderá definir o valor inicial da aposta.

Quando o jogo começar, o avião irá decolar e os multiplicadores irão aumentar gradativamente. Saia quando tiver num número bom para você e que seja antes do crash! Divirta-se.

Agora que já sabe como jogar Aviator, poderá iniciar as jogatinas ainda hoje. O aviãozinho é dinâmico e, diferente dos slots, exige dos jogadores algumas ações para que os pagamentos sejam feitos.

Regras e Recursos do Aviator

O Aviator testa as suas habilidades de reação e resposta, já que será necessário retirar o valor apostado antes que aconteça o crash. O fim da partida é de forma inesperada, desta forma, nem sempre você irá vencer. Por isso, a nossa principal recomendação é retirar a aposta em multiplicadores pequenos, até no máximo 2.00X, pois isso já dobra a sua aposta. Abaixo, conheça recursos exclusivos do jogo:

Altos multiplicadores – O Aviator é conhecido pelos seus multiplicadores. Há indícios de jogadores, de acordo com o histórico de partidas entregue pelas plataformas, alcançando 5.000X ou mais. Claro que isto é bem difícil, por isso, não recomendamos que espere tanto.

Aposta dupla – Na mesma rodada é possível apostar duas vezes. Isso permite criar estratégias vencedoras, onde uma aposta o jogador tira antes, a outra, depois.

Chat – O jogo possui um bate papo que possibilita a conversação entre os jogadores ativos. Use-a para conversar enquanto se diverte jogando.

Estes são os principais recursos do jogo. Lembre-se que o jogo possui um RTP de 97%, e esta probabilidade é relativamente boa. Ainda assim, o Aviator pode gerar vícios, por isso, sempre recomendamos a utilização de boas práticas e diretrizes de jogo responsável.

Dicas Para Jogar Aviator

Quer ter mais chances de ganhar no Aviator? Saiba que há como utilizar algumas estratégias, dicas e táticas para garantir melhorias no desempenho. Entenda que não é possível fazer mágicas para ganhar em todas as rodadas.

O jogo é aleatório, e a depender do quão longe você esteja disposto a ir, pode não ser agraciado com os multiplicadores e ser surpreendido com o crash! Contudo, os nossos especialistas desenvolveram algumas estratégias para auxiliar os novos jogadores. Use-as mesmo que esteja começando a jogar aviator pela primeira vez:

Use as apostas duplas a seu favor – O jogo permite apostar duas vezes na mesma rodada, mas como se pode aproveitar disso? Bem, é fácil. Digamos que você possui R$3 para apostar na rodada. Numa das apostas, insira R$1 e na outra R$2. Na de R$2, a mais valiosa, você retira logo nos multiplicadores baixos, digamos que 2.00X, garantindo R$4 de retorno. Na de R$1, deixe ir mais longe! Se perder, ainda estará do lucro da outra aposta. Aguarde multiplicadores de 3.00 ou mais.

Crie metas – A criação de metas garante o impedimento de possíveis indícios de vício. Identifique o valor que para você é considerado bom. Ao alcança-lo, encerre as apostas imediatamente.

Gestão de banca – Fazer uma boa gestão de banca é importante para garantir lucros e evitar perdas desnecessárias. Apostar sempre o mesmo valor por rodada é o mais recomendado por nós, algo que seja entre 1%-5% do total do saldo que tem na conta de jogo.

Estas dicas poderão auxiliá-lo a ter melhores resultados! Mas lembre-se: não há milagre no Aviator, apenas jogo com responsabilidade.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱