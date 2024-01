Instituição bancária dá dicas de organização financeira para começar ano com contas em dia

Mapear as finanças, avaliar e negociar as dívidas de alto custo podem ajudar a reverter um quadro de endividamento

Junto com o início do novo ano, vem o desafio de organizar o orçamento. Além de IPTU, IPVA e material escolar, os conhecidos gastos dos primeiros meses do ano, os brasileiros têm oportunidade de reorganizar suas finanças e quitar dívidas. Apesar do nível de endividamento das famílias registrar queda nos últimos meses, que está em 47,6%, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) em outubro de 2023, o cenário ainda mostra que muitos brasileiros enfrentam dificuldades para conseguir manter as contas em dia.

Para Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, o cenário do endividamento no Brasil reflete uma interconexão complexa de fatores que influenciam a situação financeira da população, como inflação, os gastos de início de ano ou até mesmo desorganização pessoal.

“Embora a proporção de endividados tenha diminuído ao longo de 2023, o levantamento do BC ainda aponta uma parcela significativa de pessoas endividadas. Diante desse cenário, é necessário que as pessoas busquem estratégias para sair do vermelho, aproveitando o Programa Desenrola e participando de feirões para regularizar as dívidas, além de adotarem novos hábitos de consumo para manter-se saudável financeiramente ao longo do novo ano”, comenta a executiva.

Mas existem caminhos que podem apoiar as pessoas em suas escolhas, levando a uma gestão controlada das finanças pessoais e adotando práticas financeiras saudáveis. Veja, abaixo, algumas dicas do Itaú Unibanco para um 2024 com um melhor planejamento financeiro:

Mapeamento das finanças. Anote todos os seus gastos e suas fontes de ganho. Essa etapa é fundamental para entender sua situação financeira atual. Trata-se de listar e categorizar os débitos e créditos, para identificar onde é possível economizar. Isso cria uma base importante para o planejamento financeiro;

Anote todos os seus gastos e suas fontes de ganho. Essa etapa é fundamental para entender sua situação financeira atual. Trata-se de listar e categorizar os débitos e créditos, para identificar onde é possível economizar. Isso cria uma base importante para o planejamento financeiro; Orçamento realista. Isso inclui a visão de necessidades essenciais, como moradia e alimentação, e estipular um limite mensal para gastos com lazer. A recomendação é que se estabeleçam metas financeiras realistas, proporcionando uma visão clara do que é possível realizar dentro de suas possibilidades;

Isso inclui a visão de necessidades essenciais, como moradia e alimentação, e estipular um limite mensal para gastos com lazer. A recomendação é que se estabeleçam metas financeiras realistas, proporcionando uma visão clara do que é possível realizar dentro de suas possibilidades; Quitação de dívidas de alto juro. Ao priorizar o pagamento de dívidas com juros mais altos, como cartões de crédito ou cheque especial, você alivia a pressão financeira e consegue economizar dinheiro no longo prazo, liberando recurso para outras finalidades. Reduzir ou eliminar dívidas é um passo importante para alcançar estabilidade financeira e saúde emocional.

Ao priorizar o pagamento de dívidas com juros mais altos, como cartões de crédito ou cheque especial, você alivia a pressão financeira e consegue economizar dinheiro no longo prazo, liberando recurso para outras finalidades. Reduzir ou eliminar dívidas é um passo importante para alcançar estabilidade financeira e saúde emocional. Se não for possível quitar as dívidas, tente negociar por condições mais favoráveis. Entrar em contato com credores mostra responsabilidade e disposição para resolver problemas financeiros. A negociação pode levar a acordos mais detalhados, como taxas de juros reduzidas, prazos maiores ou planos de pagamento flexíveis;

Entrar em contato com credores mostra responsabilidade e disposição para resolver problemas financeiros. A negociação pode levar a acordos mais detalhados, como taxas de juros reduzidas, prazos maiores ou planos de pagamento flexíveis; Conhecimento financeiro. Falar de dinheiro com familiares e amigos, buscar informações sobre produtos financeiros, melhores hábitos de consumo e de gestão financeira permite tomar decisões mais conscientes.

Falar de dinheiro com familiares e amigos, buscar informações sobre produtos financeiros, melhores hábitos de consumo e de gestão financeira permite tomar decisões mais conscientes. Criação de reserva de emergência. Estabelecer uma reserva financeira é uma precaução fundamental. Isso proporciona uma rede de segurança em situações imprevistas, como despesas médicas inesperadas ou perda de emprego. Ter uma reserva reduz a dependência de empréstimos, especialmente as modalidades de juros alto, ajudando a manter a estabilidade financeira em momentos críticos.

