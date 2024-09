VÍDEO: Cachorro pula no mar e morde cauda de tubarão

Um vídeo inusitado viralizou nas redes sociais, mostrando um cachorro que, em um momento de bravura ou curiosidade, pulou no mar e foi em direção a um tubarão.

O cachorro foi ignorado pelo tubarão e voltou para a praia. As imagens foram gravadas no último domingo (22) em Dénia, região costeira de Valência, na Espanha.

A cena viralizou no TikTok, alcançando 9 milhões de visualizações. O responsável pelas filmagens, David López, 20 anos, contou que chamou o salva-vidas ao notar o tubarão se aproximando da praia.

“Chamamos os salva-vidas, e eles chamaram o o aquário para vir socorrê-lo na beira. Um senhor ao lado era o dono do cachorro, que começou a latir para o tubarão. Então, o senhor me disse: ‘Vou soltar ele para ver o que faz’. O cachorro correu atrás do tubarão, mordeu o rabo e voltou. Parecia cena de filme”, contou David ao G1.

Apesar de o momento ter sido divertido para os banhistas, o tubarão foi encontrado morto nessa terça-feira (24) por especialistas do aquário Oceanogràfic de Valência. O animal sofreu uma lesão no cérebro causada por um choque com um peixe-espada. As informações são do G1.

A organização Oceanogràfic de Valência informou que este não é o primeiro caso em que tubarões-azuis sofrem lesões causadas por peixes-espadas. Especialistas estão investigando o assunto.

