Homem é preso por agredir esposa com barra de ferro em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu um homem, de 43 anos, que agrediu sua esposa, de idade não informada, com uma barra de ferro, na tarde de terça-feira (24), no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

Por volta das 13h30, uma mulher, acompanhada por uma amiga, compareceu na 1ª Cicom (localizada na rua Duque de Caxias, no bairro Praça 14 de Janeiro), para denunciar seu marido. A vítima também apontou a localização do agressor, que estaria em uma casa na avenida Ipixuna.

Imediatamente, a equipe da PMAM foi ao endereço informado. Na abordagem, o suspeito apresentou agressividade e resistência para ser conduzido à delegacia. O homem estava ainda com o rosto machucado, devido à briga com o filho que tentou defender a mãe. O suspeito foi levado à Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

