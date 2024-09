Avô é preso por estuprar e ameaçar a neta durante pesca no Amazonas

Um homem de 68 anos, foi preso nesta terça-feira (24), por estupro de vulnerável contra a neta. A vítima tinha 9 anos quando o crime ocorreu, em 2015, no município de Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado John Castilho, da 76ª DIP, na ocasião do crime, o autor levou a vítima para pescar e aproveitou que estava a sós para cometer o crime.

“O indivíduo praticou atos libidinosos contra a própria neta e, ainda, a ameaçou com uma faca. Após a condenação, nós iniciamos as diligências para localizar o autor e, depois que identificamos o seu endereço, fomos até o local e cumprimos o mandado”, explicou o delegado.

O homem foi condenado a uma pena de 13 anos e 11 meses por estupro de vulnerável e está à disposição do Poder Judiciário.

