‘Chaves’ e ‘Chapolin’ voltam ao SBT após quatro anos

Os clássicos seriados “Chaves” e “Chapolin”, voltarão à grade de programação do SBT.

De acordo com um comunicado enviado à imprensa, a emissora chegou a um acordo com a Televisa, empresa de mídia mexicana, na última terça-feira (24), para adquirir os direitos de exibição das produções completas na TV aberta.

Ainda conforme a nota, alguns episódios do sitcom serão disponibilizados no +SBT, a plataforma de streaming gratuita do canal, lançada em agosto para celebrar os 43 anos da casa. Outras informações sobre datas e horários serão anunciadas em breve.

Os programas foram transmitidos por 36 anos no SBT, mas, em 2020, a emissora anunciou o fim da exibição por uma decisão da Televisa, que declarou desacordos entre ela e o Grupo Chespirito, liderada pelos herdeiros de Roberto Bolaños, dono das obras, morto em 2014 aos 84 anos.

