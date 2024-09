Supeito de participação em morte de babá é preso em Manaus

A babá Geovana Costa Martins, 20, foi encontrada no dia 20 de agosto, em uma área de mata, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Oeste da capital

Um homem identificado como Antônio Chelton de Oliveira Lopes, 25, mais conhecido como ‘Oliveria’ foi preso nesta quarta-feira (24), suspeito de participar na morte da babá Geovana Costa Martins, 20, encontrada no dia 20 de agosto, em uma área de mata, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Oeste da capital. ‘Oliveira’ foi preso no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Leia também: Homem é preso após ameaçar e perseguir filha e esposa no interior do AM

De acordo com informações da polícia, ‘Oliveria’ é suspeito de ajudar Camila Barroso, patroa de Geovana, a sequestrar a jovem e se ‘livrar’ do corpo. Ele já havia sido preso em 2023 sob suspeita de integrar um grupo que seduzia mulheres com alto poder aquisivo para roubar carros de luxo.

Camila foi presa no dia 28 de agosto, pelos agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A prisão ocorreu após a polícia ter acesso a fotos que mostram a jovem ferida com sinais de tortura pelo corpo deitada em uma cama.

A DEHS ainda procura Eduardo Gomes da Silva, filho da proprietária da casa onde Camila Barroso da Silva, que já está presa, morava de aluguel. Segundo a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, o veículo utilizado para deixar a vítima no bairro Tarumã pertencia a ele.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱