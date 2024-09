Homem é preso após importunar colegas de trabalho em universidade de Manaus

Um homem de 47 anos foi preso, na terça-feira (24), por importunação sexual contra suas colegas de trabalho, de idades entre 43 e 46 anos. A prisão foi efetuada na avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, em Manaus.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, titular do 24° DIP, o autor trabalhava como assistente administrativo de uma universidade pública e se aproveitava da proximidade com as vítimas para importuná-las sexualmente.

“O caso ocorreu no ambiente de trabalho em abril de 2024 e, durante as investigações, constatamos que ele teria feito pelo menos quatro vítimas. Todas elas foram ouvidas e confirmaram a veracidade da denúncia”, contou o delegado.

Conforme o delegado, o homem foi preso na residência dele, no Centro de Manaus, e ele já tem passagem por sequestro e cárcere privado. A instituição de ensino a qual o suspeito é servidor instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta dele.

O homem responderá por importunação sexual e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

