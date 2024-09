VÍDEO: Homem abaixa bermuda e expõe pênis perto de mulher em comércio

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por um homem suspeito de importunação sexual contra uma mulher. Segundo as investigações da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), em julho deste ano, o homem se aproximou da mulher dentro de um comércio, abaixou a bermuda e lhe mostrou o pênis.

Leia também: Homem é preso após dar golpes em idosos analfabetos no interior do AM

Assustada, a mulher saiu de perto do assediador assim que percebeu o que estava acontecendo.

A PCDF, desde então, iniciou diligências para identificar e localizar o suspeito, contudo, até o momento, não obteve sucesso.

A delegacia divulgou imagens dele a fim de obter pistas sobre a localização. Caso alguém reconheça o homem, que realize o contato direto com a unidade ou realize uma denúncia anônima.

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱