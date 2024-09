VÍDEO: Sucuri tenta atacar homem após ser atropelada por carro

Uma sucuri-verde de cerca de 4 metros foi atropelada por um carro em uma rodovia no Cantá, município ao norte de Roraima, na última segunda-feira (23). Após o atropelamento, um homem se aproximou do animal, que tentou atacá-lo dando vários botes para se defender.

As imagens mostram o momento em que um homem se aproxima com um galho e começa a bater no animal, para afastá-lo para o acostamento. A serpente ataca para se defender.

A sucuri é puxada por dois homens para ser levada ao acostamento. O animal tenta dar ao menos quatro botes contra o homem, que a atinge. As informações são do g1.

As imagens foram gravadas por Robson Júlio, um servidor público de 27 anos que atropelou a serpente. Ele estava dirigindo na rodovia e tentou frear ao avistar o animal, mas não conseguiu evitar o impacto e acabou passando por cima.

“Foi o momento em que parei o carro, respirei e voltei. Quando cheguei no local, me deparei com aquele animal já se enrolando todo. Notei que ela ficou, sim, ferida com os pneus que passaram por cima. Porém, foram apenas cortes superficiais dos pneus”.

Robson tentou remover o animal com a ajuda de outras pessoas, mas não teve sucesso, acreditando que a sucuri estava com medo. Segundo Rodrigo Feltran, biólogo e chefe do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Roraima (UFRR), a reação do animal é normal, pois esses animais tendem a agir dessa forma para se proteger.

Segundo o biólogo, um carro pode machucar o animal, o que pode levar à morte. A sucuri-verde não é peçonhenta e utiliza a estratégia de “estrangulamento” para imobilizar e matar as presas. Ele também ressaltou a importância de ter cuidado ao se deparar com esse tipo de animal.

As orientações informadas para quando se encontra animais silvestres nas ruas são acionar o Corpo de Bombeiros (193) e a Companhia Independente de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (190).

