Segundo envolvido no homicídio e ocultação de cadáver da babá Geovana é preso em Manaus

As investigações apontam que o homem colaborou com a patroa da vítima no crime

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), cumpriu, na quarta-feira (25), mandado de prisão preventiva de Antônio Chelton de Oliveira Lopes, 25, por participação no homicídio e ocultação do corpo da babá Geovana Costa Martins, 20. As investigações apontam que ele colaborou com a patroa da vítima no crime.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, Chelton é apontado como a pessoa que ajudou Camila Barroso da Silva, 33, patroa da vítima, na morte de Geovana. Ela está presa desde o dia 28 de agosto deste ano, por ser a principal suspeita no crime.

“A jovem desapareceu no dia 19 de agosto, e seu corpo foi reconhecido por seus familiares cinco dias depois. A partir disso, passamos a conduzir as investigações a fim de esclarecer o caso e chegar aos possíveis autores do crime. Depois que prendemos Camila, com o avançar das diligências descobrimos que ela não agiu sozinha, e chegamos à identificação de Chelton, como segundo envolvido direto no caso”, destacou o delegado.

Conforme a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, com o avanço das diligências, foi possível descobrir que no dia 18 de agosto, um dia antes do desaparecimento de Geovana, ela foi para a casa de uma amiga e a sua intenção era parar de conviver na mesma residência que Camila.

“A testemunha contou que Camila ligava repetidamente para a vítima, insistindo para que ela voltasse para a sua casa. Camila tentava controlar a vida da jovem, prometendo coisas e mencionando dívidas, o que a mantinha em uma situação de dependência. No dia 18, a patroa foi até a residência da amiga da vítima e a retirou do local de forma brusca”, contou a delegada.

Segundo a delegada, depois a mulher levou a vítima para um carro, onde havia um homem, esperando-as. Depois disso, a jovem foi levada para o local do crime, onde foi brutalmente assassinada.

Além disso, há possibilidade de envolvimento de uma quarta pessoa na ação criminosa”, falou a delegada.

A delegada Marilia destacou que sobre esse quarto envolvido na morte da babá segue em investigação, bem como os trabalhos policiais para obter a localização de Eduardo.

“As diligências continuam e pedimos a colaboração da população para qualquer informação sobre o paradeiro de Eduardo Gomes da Silva. Nosso foco é finalizar as investigações, remetendo o inquérito ao judiciário no prazo legal.”

Disque-denúncia

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Eduardo Gomes da Silva, que entre em contato pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Procedimentos

Antônio Chelton responderá por homicídio e ocultação de cadáver e está à disposição da Justiça.

