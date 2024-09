Em Presidente Figueiredo, homem foragido de Manaus por tentativa de feminicídio é preso

O autor tentou matar a ex-companheira com esganadura, no dia 29 de agosto, em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu, na quarta-feira (25), um homem, 30, por tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, 32. A prisão ocorreu na zona rural de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus).

Conforme a delegada Alessandra Trigueiro, titular da DECCM norte/leste, a vítima compareceu à delegacia no dia 30 de agosto deste ano e comunicou que o autor tentou matá-la com esganadura, no dia anterior.

“Ela estava retornando do trabalho quando foi abordada pelo indivíduo, o qual queria reatar o relacionamento. A mulher afirmou que não queria e, diante disso, ele começou a esgana-la e só parou a agressão quando percebeu que começou a escorrer sangue das narinas dela”, falou a delegada.

Segundo a delegada, após o crime, o infrator continuou enviando mensagens para a vítima pedindo para que ela não prosseguisse com a denúncia.

“Solicitamos o mandado de prisão preventiva do autor e a ordem judicial foi decretada pela Justiça. Ele estava foragido em Presidente Figueiredo e contamos com apoio da 37ª DIP do município na captura deste indivíduo. A DEHS, representada pela delegada Deborah Barreiros, também nos ajudou a localiza-lo”, contou a delegada.

Prisão

De acordo com o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª DIP, a equipe policial do município recebeu informação de que o homem estaria em um ramal e foram ao local para efetuar a sua prisão.

“O infrator foi encontrado em um sítio neste ramal e ele foi levado à delegacia para os procedimentos. A prisão dele foi comunicada tanto à Justiça quanto à DECCM norte/leste, delegacia a qual ele era investigado”, disse o delegado.

Procedimentos

O autor responderá por tentativa de feminicidio por lesão corporal e ameaça está à disposição do Poder Judiciário.

