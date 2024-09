Lançamento de obra em braille reforça inclusão e acessibilidade na literatura

A versão braille do livro “Devaneio: Amores vividos, histórias inventadas”, da socióloga e jornalista amazonense Rebeca Beatriz, será lançada no próximo dia 27 de setembro.

A obra em linguagem tátil será divulgada a partir das 9h30, no Auditório Coronel Pedro Henrique Cordeiro Junior, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro de Manaus, integrando a programação da 18ª Primavera dos Museus.

Ao todo, foram produzidos 20 exemplares em braille, que serão distribuídos entre bibliotecas de Manaus e dos municípios de Boa vista do Ramos, Parintins e Presidente Figueiredo. Entre os espaços contemplados na capital, está a Biblioteca Braille do Amazonas, que possui o terceiro maior acervo de livros em linguagem tátil do Brasil.

“A União Mundial dos Cegos aponta que apenas 5% dos livros em todo o mundo são adaptados para o braille. Com o lançamento do ‘Devaneio’ tátil, buscamos conscientizar a sociedade sobre o direito universal à educação e ao conhecimento. A ideia é derrubar barreiras e contribuir para um melhor acesso à literatura para todas as pessoas”, disse a autora da obra, Rebeca Beatriz, citando livros de grande alcance também traduzidos para a linguagem braille, como o Pequeno Príncipe, Dom Quixote, toda a saga Harry Potter, entre outros.

A tradução do livro foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022) que atua no fomento de iniciativas voltadas ao setor cultural.

Semana dos Museus

O lançamento do “Devaneio” em versão braile acontece em meio à programação da 18ª Primavera dos Museus, realizada em todo o país, entre os dias 23 e 29 de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Museus, com o tema “Museus, acessibilidade e inclusão”.

Conectando-se à obra de Rebeca Beatriz, a temática lança luz sobre o papel dos museus na promoção do acesso a todos os seus públicos, independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas.

No Amazonas, a programação da 18ª Primavera dos Museus inclui oficinas, rodas de conversa, experiências inclusivas, apresentações teatrais, entre outras atividades que acontecerão em museus, instituições de memória, espaços e centros culturais.

Sobre o livro

A obra “Devaneio: Amores vividos, histórias inventadas” foi lançada em sua versão tradicional durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro pela editora Callenda, em 2019, reunindo contos sobre amor, dor, perda e superação, sentimentos comuns a todas as pessoas. Fala sobre vontades, pensamentos, anseios e ilusões que o ser humano está sujeito a viver. Em resumo, a coletânea é um esboço de sonhos, expectativas, medos e armadilhas construídas a partir da convivência entre pessoas.

“Todo mundo ama, todo mundo sente. Não importa se a pessoa possui alguma deficiência física, não importa a condição financeira e não importa se ela não enxerga, porque o sentimento vem do coração”, explicou Rebeca Beatriz, acrescentando a sua relação com as questões de acessibilidade também se dá pelo fato de ter familiares com deficiência visual e que seu pai, em vida, ensinava música para pessoas com deficiência.

