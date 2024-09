VÍDEO: Avião cai e pega fogo na rodovia BR-319

Um avião de pequeno porte em chamas na rodovia BR-319, no sentido Porto Velho para Manaus. De acordo com testemunha que gravou o acidente, a aeronave caiu por volta das 14h34 desta quinta-feira (26) no quilômetro 504 da estrada.

“Um avião pegando fogo aqui no meio da estrada. Hoje, dia 26 de setembro de 2024, horário 14h34, por volta do quilômetro 504, 505, antes de chegar no restaurante Dona Maria no 502, de quem vai de Porto Velho para Manaus”, diz o condutor que filmou.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o avião pegando fogo. As chamas bloquearam a passagem de veículos nos dois sentidos da rodovia. Ainda não há informações de possíveis vítimas.

