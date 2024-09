VÍDEO: Mulher grava tentativa de assalto enquanto se maquiava no carro

Consultora de marketing foi surpreendida por ladrão enquanto se maquiava, no Minhocão, no centro de SP; ela conseguiu evitar o roubo

Uma mulher gravou o exato momento em que sofreu uma tentativa de assalto enquanto se maquiava dentro do carro no Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, no centro de São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 9h14 da manhã do dia 11 de setembro.

Giovanna Fornagieri, de 25 anos, é consultora de marketing e estava a caminho do trabalho quando foi surpreendida por um ladrão. Ela aproveitava que o farol estava fechado para se maquiar usando a câmera do celular, quando o criminoso tentou quebrar o vidro do carro para roubar o aparelho.

O ladrão precisou bater no vidro quatro vezes antes de quebrá-lo, devido à película protetora do veículo. Apesar do susto, Giovanna conseguiu pegar o celular a tempo, e o criminoso fugiu sem levar nada.

Giovanna compartilhou o vídeo nas redes sociais e a cena rapidamente viralizou, alcançando milhões de visualizações. Ela relatou que, após o ataque, teve que voltar para casa de guincho devido aos danos no veículo. O caso chamou atenção para a atuação da chamada “gangue da cotovelada”, que realiza assaltos rápidos em carros parados em semáforos.

*Com informações da UOL

