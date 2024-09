Homem é preso em Manaus por atrair vítimas com bombons para cometer abusos

O autor atraia as vítimas com bombons para cometer os estupros

Um homem, de 55 anos, foi preso, em Manaus nesta quinta-feira (26), por estupro de vulnerável contra duas vítimas, que tinham 6 e 9 anos na época do delito. O crime foi cometido no município de Rorainópolis, no estado de Roraima.

Conforme o delegado Fabiano Rosas, titular do 9° DIP, a Polícia Civil de Roraima solicitou apoio para a PC-AM efetuar a prisão do indivíduo, que estava residindo em Manaus. O autor era dono de um comércio em Rorainópolis e atraía as vítimas oferendo bombons, para cometer os abusos sexuais.

“O mandado de prisão foi expedido pela Comarca do município onde o crime ocorreu. Após receber as informações de onde possivelmente seria encontrado em Manaus, iniciamos as diligências. Ele foi localizado em uma quitinete no bairro Colônia Terra Nova, zona norte”, informou o delegado.

Segundo o delegado Rick da Silva e Silva, da Polícia Civil de Roraima, na época dos crimes, as vítimas tinham 6 e 9 aos.

“Tivemos as informações de que o autor estava vendendo o seu comércio e seu veículo para se mudar para outro estado, e que poderia estar morando em Manaus. Com o apoio da PC-AM, conseguimos prendê-lo”, disse o delegado.

O homem responderá por estupro de vulnerável e já se encontra à disposição da Justiça, aguardando o recambiamento para Roraima.

