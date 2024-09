VÍDEO: Cantora é levada às pressas para hospital após sofrer AVC durante show

A cantora Marinella, uma das mais populares da Grécia, foi hospitalizada e está em estado de cuidados intensivos após ter um acidente vascular cerebral (AVC) durante uma apresentação nessa quarta-feira (25).

Aos 86 anos, a artista celebrava sua carreira em um show no icônico Antigo Odeon de Atenas, aos pés da Acrópole, quando desmaiou no palco. O concerto foi imediatamente interrompido, e Marinella foi levada às pressas ao hospital.

Ela desmaiou no palco no momento em que cantava a terceira canção do show, Ego kai Esy, uma parceria sua com Tolis Voskopoulos. Testemunhas contaram à imprensa internacional que a voz de Marinella mudou “repentinamente” e ela pareceu perder o equilíbrio antes de ir ao chão. O público ficou “em choque”, segundo as testemunhas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento do desmaio.

A cantora recebeu os primeiros socorros ainda no local do show, com a ação de seu médico pessoal. Relatórios médicos apontaram que Marinella sofreu um AVC “grave e extenso” durante o show.

No hospital, ela tem sido submetida a uma série de exames, enquanto os médicos tentam estabilizar o quadro de saúde.

