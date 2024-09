VÍDEO: Avião que pegou fogo na BR-319 foi interceptado pela FAB

Na tarde de quinta-feira (26), a Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou uma aeronave Cessna 210, sem matrícula, que invadiu o espaço aéreo brasileiro próximo à fronteira com o Peru, nas proximidades de Humaitá, na BR-319, interior do Amazonas.

Leia também: VÍDEO: Avião cai e pega fogo na rodovia BR-319

Sob a coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), caças A-29 Super Tucano foram acionados após a identificação da movimentação suspeita pelo radar do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (SISDABRA), interceptando a aeronave às 16h (horário de Brasília).

A atuação coordenada entre a Força Aérea, a Polícia Federal e novas tecnologias de monitoramento tem se mostrado eficaz no combate a ameaças ao Estado. Durante as Medidas de Policiamento do Espaço Aéreo (MPEA), a Defesa Aérea emitiu ordens de mudança de rota e tiro de aviso, mas a aeronave, sem plano de voo, ignorou as instruções.

Antes de ser abatida, os criminosos realizaram manobras evasivas e pousaram forçadamente perto de Humaitá. Em seguida, incendiaram a aeronave para apagar rastros e fugiram.

O Major-Brigadeiro do Ar João Campos Ferreira Filho, Chefe do Estado-Maior Conjunto do COMAE, destacou a eficácia da missão: “A prontidão da Força Aérea Brasileira é permanente, e nossa habilidade de interpretar dados e coordenar com agências governamentais é crescente.”

Essas ações fazem parte da Operação Ostium, integrada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), que visa combater atividades criminosas na região, em cooperação com a FAB e órgãos de segurança pública, conforme o Decreto nº 5.144, de 16 de julho de 2004.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱