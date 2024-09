Exposição provoca reflexão sobre a crise ambiental na Galeria do Largo, em Manaus

Em um momento em que a crise climática se torna cada vez mais alarmante, a exposição “1 Clímax para 1 Bicho de Casco”, do artista visual Adroaldo Pereira, convida todos a refletir sobre as atitudes com o planeta terra. A abertura acontece neste sábado (28), às 18h30, no Centro de Artes Visuais Galeria do Largo, em Manaus.

A obra de Pereira simboliza a desumanidade e a devastação do meio ambiente, retratando o impacto das alterações climáticas que transformaram rios em desertos e florestas em cinzas. “A desumanidade é praticada por todos nós”, afirma o artista, sublinhando a responsabilidade coletiva em relação à degradação do planeta.

Composta por cascos naturais de tartaruga e resíduos de suas próprias produções artísticas, a instalação é um “móbile da morte” que provoca uma profunda reflexão sobre o acúmulo de resíduos e o consumo excessivo. “A estiagem do ano passado me fez perceber o quanto estamos ignorando a gravidade da situação”, conta Pereira, referindo-se ao desconforto gerado pela poluição e pelo descaso ambiental.

O artista, que atua no setor audiovisual desde 1998, destaca a importância de utilizar materiais reciclados em suas produções. “Hoje, 90% das roupas que utilizamos em figurinos vêm de brechós. A consciência sobre o descarte e o uso de recursos é fundamental”, diz.

A instalação reflete essa preocupação, evocando não apenas a catástrofe ambiental, mas também as consequências diretas na saúde humana, como as doenças respiratórias agravadas pela fumaça das queimadas.

Pereira busca, por meio de sua arte, não apenas expor a realidade que nos cerca, mas também oferecer possibilidades de mudança. “Estamos elaborando rotas de fuga de cascos resistentes, um retorno ao passado que nos permita um presente mais justo”, afirma.

A exposição é um convite para que o público não apenas observe, mas também sinta e reflita sobre o que está em jogo. “Espero que a obra provoque uma sensação, uma conscientização sobre o que estamos fazendo com o nosso mundo”, conclui Adroaldo Pereira.

A instalação de Pereira não se limita a ser apenas uma crítica, e se transforma em um espaço de diálogo sobre a urgência de agir e repensar nossas escolhas. Ao visitar a exposição, os espectadores serão incentivados a considerar suas próprias práticas de consumo e seu papel na preservação do meio ambiente. Dessa forma, a experiência na instalação se transforma em um catalisador para a conscientização e mudança, lembrando-nos de que nossas escolhas diárias têm um impacto significativo no futuro do planeta.

*Com informações da assessoria

