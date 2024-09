Brasilidade e diversidade dão o tom no Ponta Negra Fashion Summer

Desfile fashion da Semana de Moda, para convidados, revelou as tendências que serão apresentadas neste sábado (28), no Tour Fashion que vai percorrer corredores do Shopping Ponta Negra, aberto ao público

Uma invasão de cores, texturas, bordados e acessórios que transpiram a brasilidade do verão nortista e nordestino tomou conta da passarela do Ponta Negra Fashion Summer na noite desta quinta (26), revelando as tendências que irão desfilar no Tour Fashion que acontece neste sábado (28), nos corredores do Shopping Ponta Negra – uma das inovações da edição deste ano.

Com direção de Fernando Salignac, produção de moda da stylist Karoliny de Oliveira e hostess de Mazé Mourão, o desfile fashion da Semana de Moda do Shopping Ponta Negra foi marcado pela diversidade de corpos e estilos e reuniu as principais novidades da coleção primavera-verão 2025 da moda masculina, feminina e infantil/teen.

Abusando do contraste entre tecidos leves e jeans, e das cores vibrantes com tons pastéis, o mix montado com as roupas das lojas de moda do centro de compras uniu o verão do Nordeste com o calor amazônico ao som de uma trilha sonora brasileiríssima comandada pela DJ Layla Abreu. Acessórios, biojoias e cestarias complementam os looks que serão apresentados ao público em geral neste sábado.

“Essa era a nossa proposta: trazer a vibração do verão para a passarela, com muita alegria, muito estilo, muita cor e alegria. E, no sábado vamos ter um pouco de tudo que apresentamos aqui. Será um desfile volante, um fashion tour dentro do shopping”, disse Karoliny de Oliveira, que destacou a sinergia da equipe que trabalhou no desfile para que o resultado superasse suas expectativas.

Segundo o diretor Fernando Salignac, o Tour Fashion será uma oportunidade para os clientes do shopping conferirem as tendências da estação apresentadas no desfile desta quinta (26). “Sábado vamos levar uma amostra para os corredores do shopping para que o público possa ter uma visão melhor de tudo que a gente trouxe para este desfile, que foi bem como a gente imaginou: bem verão, com uma pegada de muita cor e leveza”, avaliou.

A Gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, comemorou o sucesso da 3ª edição do evento, que este ano trouxe lojistas convidados entre os modelos do desfile fashion desta quinta, e reforçou o convite para o Tour Fashion deste sábado. “A gente convida o público para vir ao shopping neste sábado, para conferir um pouco do que a gente apresentou no desfile do Summer Fashion e das tendências que eles verão nas vitrines nos próximos meses”.

Além dos looks e dos modelos, outro destaque da noite de desfiles do Fashion Summer foi o salão de beleza Bioma Amanda, um dos parceiros do evento, que assina a make & hair dos modelos. O salão é reconhecido por priorizar produtos e serviços sustentáveis e que gerem o mínimo impacto ambiental. O restaurante Engenho Cozinha Brasileiro – reconhecido por trazer um novo conceito em experiência gastronômica, misturando a culinária regional e releituras de pratos tradicionais – é outro parceiro do Fashion Summer.

