Dupla que matou e escondeu corpo de ex-patrão em área de mata no AM é presa

Nayara Sales Lemos, de 19 anos, e Raquel Morais do Nascimento, de 20, foram presas em flagrante na quinta-feira (26), por latrocínio e ocultação de cadáver de um empresário Lourival Pinto Filho, que tinha 58 anos. O crime ocorreu no domingo (22), no município de Iranduba, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Raul Augusto Neto, titular da unidade policial, as investigações iniciaram na terça-feira (24), após os familiares de Lourival registrarem um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o seu desaparecimento.

A partir desse momento, as diligências foram realizadas para tentar localizar o paradeiro da vítima. Com o avanço das buscas, foi possível obter acesso às câmeras de uma conveniência onde o homem esteve com as autoras consumindo bebidas alcoólicas.

“Primeiramente, identificamos e localizamos o veículo da vítima, que foi abandonado na rodoviária de Iranduba. Posteriormente identificamos a participação de Nayara e Raquel no crime. Quando efetuamos as prisões delas, ambas confessaram o crime, bem como o local onde deixaram o corpo do comerciante”, informou o delegado.

Segundo o delegado, as autoras contaram que, momentos antes de matarem Lourival, estavam em uma conveniência com ele, consumindo bebidas alcoólicas. Dali, os três foram para uma pousada, onde o empresário continuou bebendo.

“A mentora do crime foi Raquel. Em depoimento, ela disse que precisava de dinheiro, por isso decidiu roubá-lo. Ou seja, trata-se de um crime que foi todo planejado por ela. Raquel era funcionária de confiança da vítima e, sabendo que Lourival tinha dinheiro em conta, fez o convite a ele para saírem para beber”, contou o delegado.

De acordo com o delegado, Raquel percebeu que seria fácil roubar o empresário, pois, naquele momento, ele estava embriagado.

“A mulher deu um golpe ‘mata leão’ no homem e, com a ajuda de Nayara, amarrou a vítima e a colocou dentro do veículo dele. Elas dirigiram o carro até o município de Manacapuru e o esconderam nas margens da estrada, sob uma vegetação do quilômetro 44 da rodovia Manuel Urbano”, falou o delegado.

Ainda conforme o delegado, além de matarem o empresário, elas subtraíram o celular dele, cartões de banco e dinheiro em espécie e fizeram transferências via pix que totalizaram R$ 6 mil.

Nayara Sales Lemos e Raquel Morais do Nascimento responderão por latrocínio e ocultação de cadáver e estão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

