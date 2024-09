Governador Wilson Lima anuncia reforma no Estádio Carlos Zamith

O governador Wilson Lima assinou, nesta sexta-feira (27), a ordem de serviço para reforma do Estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

A manutenção do espaço, construído em 2014, faz parte das ações anunciadas pelo governador para a área desportiva, incluindo recursos para programas esportivos e em patrocínio para atletas e times de futebol profissional

“Hoje anunciamos a reforma aqui do Zamith, que o pessoal do esporte, do futebol, conhece muito bem. Vamos colocar iluminação, reformar a fiação, dar um trato no gramado para que a gente tenha um espaço para a galera praticar o esporte”, afirmou o governador Wilson Lima, durante cerimônia realizada no estádio.

Governador anunciou novidade no local. Foto: Divulgação

O prazo para execução das obras é de 120 dias e os serviços incluem reforma da instalação elétrica e implantação de iluminação esportiva em LED, novos bancos de reserva, construção de cabine de transmissão, reforma da sala de arbitragem, instalação de gradil, entre outras melhorias internas. O investimento na modernização do estádio será de R$ 6,2 milhões.

Estádio

O Estádio Carlos Zamith foi construído, em 2014, para servir de Centro de Treinamentos para as seleções que viriam a Manaus disputar a Copa do Mundo. A reforma anunciada pelo governador visa elevar a funcionalidade do estádio, que recebe jogos de competições como o Brasileirão e a Copa do Brasil, as quais têm representantes do Amazonas.

