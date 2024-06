Amazonas vence o Coritiba no Zamith e sobe na tabela

Diante de 7 mil presentes no Estádio Carlos Zamith, o Amazonas FC venceu o Coritiba-PR, por 1 a 0, e pulou para a 14ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol do triunfo foi do zagueiro Miranda.

Com a vitória, o Amazonas foi aos 15 pontos, saiu da zona de rebaixamento e agora ocupa a 14ª colocação. Na próxima rodada, a equipe amazonense viaja para encarar o Avaí-SC fora de casa, domingo (30), às 10h (horário de Manaus).

O jogo

Foto: João Normando/AMFC

Em casa, a Onça-Pintada teve um bom volume de jogo nos 45 minutos iniciais, mas quem começou com as melhores chances foram os visitantes. A primeira jogada perigosa foi com o atacante Leandro Damião. O camisa 9 recebeu um lançamento, dentro da área, pegou de primeira e a bola passou por cima da meta de Marcão.

O Amazonas apostava na velocidade dos seus dois pontas, Ênio e Matheus Serafim. Os atacantes deram trabalho para a defesa dos paranaenses. Aos 33, Matheus Serafim invadiu a área, cortou o primeiro zagueiro e foi travado pelo segundo que fazia a cobertura. Aos 39, cobrança de escanteio de Ezequiel, Rafael Tavares cabeçeou e Morisco espalmou. Na sequência, o Aurinegro chegou a acertar a trave duas vezes no mesmo lance, com os dois zagueiros, Miranda e Diogo Silva.

No segundo tempo, aos sete, o Amazonas provou mais uma vez que a bola aérea ofensiva é uma das jogadas mais fortes da equipe. Ezequiel cobrou escanteio, Cauan Barros desviou no primeiro poste e Miranda completou para abrir o placar e fazer a festa da torcida no Carlos Zamith.

O Coxa quase chega ao empate quando Figueiredo testou na trave, após cruzamento de Natanael. A equipe visitante cresceu no jogo, mas o Amazonas soube se defender bem e segurou o placar mínimo que garantiu os três pontos na tabela. Nos acréscimos, Marcão brilhou em lances decisivos para garantir o triunfo dentro de casa.

Foto: João Normando/AMFC

