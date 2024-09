VÍDEO: MC Ryan é flagrado em vídeo agredindo ex-mulher

O Portal LeoDias e o Programa Fofocalizando do SBT obtiveram imagens exclusivas que mostram o cantor MC Ryan dando um chute na modelo Giovanna Roque, enquanto ela estava sentada em um closet. Giovanna era mulher de MC Ryan e os dois têm uma filha juntos.

As cenas de violência foram flagradas por câmeras de segurança e frames do vídeo vieram à tona. Em outra imagem, o cantor aparece se preparando para jogar uma mala de viagem na mulher.

O cantor chegou a confirmar a agressão. “Sei que errei”, disse o funkeiro a Leo Dias. O Instagram de MC Ryan foi desativado.

Em publicação nas redes sociais, Giovanna disse que o que houve foi um desentendimento entre eles e que o casal sempre foi vítima de perseguição.

“Eu queria deixar bem claro que o MC Ryan não é essa pessoa ruim que estão pensando que ele é”, disse a modelo

“Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e, aí, nesse dia, eu perdi muito a cabeça. Eu fiquei muito nervosa, quebrei o celular dele, fui pra cima dele e, aí, ele ficou muito nervoso por conta dessas coisas. Ele acabou vindo pra cima de mim porque também perdeu a cabeça”, disse Giovanna.

*Com informações SBT News

