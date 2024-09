MC Ryan SP perde assessoria e tem show cancelado após vídeo agredindo ex

Caldi Comunicação e Maringa Folia confirmaram o rompimento com o artista depois da polêmica

A assessoria de imprensa de MC Ryan SP rompeu com o cantor após ser divulgado um vídeo dele agredindo a ex-namorada e mãe do seu filho, Giovanna Roque, na última sexta-feira (27). Além disso, o funkeiro teve um show cancelado em um festival no Paraná.

A Caldi Comunicação fez uma publicação nas suas redes sociais relatando a decisão. “Comunicado: informamos que a Caldi Comunicação não responde mais pela assessoria de imprensa do artista MC Ryan SP”, escreveu, sem dar mais explicações.

Já o perfil oficial da Maringá Folia, evento que acontece em Maringá, no Paraná, anunciou o cancelamento da apresentação dele por meio do Instagram.

“Na tarde desta sexta-feira, assim que as notícias envolvendo o artista MC Ryan SP se tornaram públicas, entramos em contato imediato com sua equipe de produção, que nos atendeu prontamente. Após uma análise cuidadosa da situação, decidimos cancelar a apresentação do MC Ryan SP na Maringá Folia, programada para este sábado, 28 de setembro”, declarou a produtora Euphoria Eventos.

“Com menos de 24 horas até o evento, nossa equipe está trabalhando cuidadosamente para ajustar a lineup e garantir a melhor experiência possível ao público. Novas informações serão divulgadas em breve. Agradecemos a compreensão de todos”, acrescentou.

MC Ryan SP foi exposto em um vídeo no qual surge agredindo a então namorada. Ela se pronunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (27), enquanto o funkeiro desativou seus perfis.

