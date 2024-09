SSP usa tecnologia para auxiliar no combate à criminalidade no Amazonas

O setor trabalha com programadores que desenvolvem sistemas para a SSP-AM

As ferramentas de análise de dados e programas de resposta rápida da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) têm ajudado as polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM) a combater a criminalidade. Um exemplo é o Cerco Inteligente de Viodemonitamento, conhecido como “Paredão”, que contribuiu para uma redução de mais de 50% nos crimes de roubo e furto de veículos.

Além do “Paredão”, o sistema RecuperaFone, recém-implantado, é parte de um conjunto de serviços monitorados pelo Centro Integrado de Tecnologia da Informação e Comunicação (Citic). O coordenador técnico do Citic, Cabo PM R. Motta, destacou que o sistema de atendimento e despacho de ocorrências do 190 permite uma resposta mais ágil da polícia e serviços de emergência.

Motta explicou: “Toda informação recebida pelo 190 se torna um registro que é processado e enviado para as viaturas, garantindo que cheguem rapidamente ao local do crime. Após o atendimento, os dados são contabilizados, ajudando na gestão do sistema de segurança pública”.

O setor de tecnologia da SSP-AM não só fortalece as capacidades operacionais, mas também promove uma abordagem mais proativa e baseada em dados. “A Supervisão de Sistemas e Desenvolvimento da SSP utiliza tanto sistemas próprios quanto de terceiros, ajudando na gestão das viaturas e no alocamento de recursos humanos e materiais”, completou Motta.

Entregas do Citic

Visando melhorar o atendimento ao público, o Citic está finalizando um sistema para a Ouvidoria da SSP-AM, que permitirá que os cidadãos registrem sugestões e denúncias. “Estamos entregando uma ferramenta para a ouvidoria da SSP-AM, que ajudará a melhorar o trabalho da segurança pública”, afirmou Motta.

