Vídeo mostra resgate de vítimas após capotamento na BR-319

O caso aconteceu no sábado

Um grave acidente na BR-319 resultou no capotamento de um veículo, levando ao resgate de duas pessoas, neste sábado (28).

As equipes do Comando de Policiamento Especial foram acionadas para atender a ocorrência e realizar o resgate das vítimas no local.

Um vídeo feito no momento do resgate mostra a ação dos policiais para socorrer as vítimas.

Não há informações da causa do acidente.

