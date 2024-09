Lutador é preso por matar a pedradas o atual da ex em Manaus

O caso ocorreu no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus

O Lutador de MMA, Matheus da Silva Nascimento, de 20 anos, foi preso, suspeito de matar a pedradas Caio César Noguira Tavares, de 25 anos, na noite do dia 25 de setembro deste ano, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. A vítima era o atual companheiro da ex-namorada do suspeito.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, Matheus invadiu a casa da ex-namorada e aplicou um golpe ”mata-leão” na vítima que caiu desacordada, em seguida ele golpeou Caio várias vezes com uma pedra até a morte. As investigações apontam que Matheus cometeu o crime motivado por ciúmes.

Segundo o delegado Matheus é um lutador profissional de MMA. O caso ganhou destaque pela brutalidade do crime. Na sexta-feira (27), Matheus se apresentou à DEHS acompanhado de seu advogado, momento em que foi cumprida a ordem judicial expedida em seu nome.

Procedimentos

Matheus da Silva Nascimento responderá por homicídio e está à disposição da justiça.

