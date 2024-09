Mulher mata marido a tiros após encontrar possível traição em celular, no AM

Elande Carvalho Santos, de 50 anos, foi presa em flagrante no domingo (29), por homicídio qualificado de Andril Medeiros Maciel, que tinha 42 anos. O crime ocorreu no sábado (28), no bairro Ipiranga, no município de Borba, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Jorge Arcanjo, da 74ª DIP, a autora era casada com a vítima há sete anos e o crime ocorreu após a mulher ver mensagens de um possível relacionamento extraconjugal no celular do companheiro.

“Em depoimento, Elande relatou que foi ofendida verbalmente e fisicamente pelo homem após questioná-lo sobre as mensagens. Posteriormente, ele saiu de casa e depois, segundo ela, retornou com uma faca”, falou o delegado.

Segundo o delegado, quando a vítima chegou na residência, a autora efetuou um disparo de espingarda calibre.20 contra ele.

“Durante as diligências, constatamos que não havia registros de agressões, nem solicitação de medida protetiva. Além disso, as investigações não confirmam que teria ocorrido uma briga entre eles”, disse o delegado.

Elande Carvalho Santos responderá por homicídio qualificado e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

