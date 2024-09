Curso promove aulões preparatórios para o vestibular

Com a proximidade da data dos vestibulares, os estudantes costumam fazer uma ampla revisão dos conteúdos mais cobrados. Conhecer o formato das provas e as características específicas de cada uma delas é de extrema importância para garantir uma boa performance, sobretudo nos exames mais concorridos, assim como o da Unicamp, Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Uma das técnicas que podem ser utilizadas para rever os conteúdos dos principais vestibulares de forma rápida e dinâmica é por meio do acompanhamento de lives preparatórias. O coordenador do Curso Anglo, Madson Molina, explica que o conteúdo transmitido pode esclarecer dúvidas e gerar maior segurança àqueles que farão as provas que determinarão o rumo de suas vidas.

E, neste sentido, o Curso Anglo, reconhecido pelo elevado índice de aprovações em universidades públicas, realizará uma série de aulões preparatórios para o vestibular. A participação é gratuita. Na ocasião, serão levantados pontos de destaque de cada uma das universidades, assim como os principais cursos, suas oportunidades, diferenciais e rankings nacionais e internacionais.

A primeira fase da Unicamp 2025 está marcada para o dia 20 de outubro e a segunda fase será realizada nos dias 1 e 2 de dezembro de 2024. Na última edição, 64.705 candidatos inscreveram-se. Atualmente, a Unicamp figura em rankings que a colocam entre melhores universidades da América Latina, sendo considerada segunda melhor do país.

Já provas do Enem 2024 – a maior avaliação educacional do Brasil e a principal forma de ingresso para o ensino superior no país – por sua vez, acontecerão nos dias 3 e 10 de novembro.

Para aqueles que prestarão o vestibular da Fuvest, a 1ª Fase ocorrerá no dia 17 de novembro a 2ª Fase nos dias 15 e 16 de dezembro. Em 2023, foram 110.399 candidatos inscritos. Medicina em São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru lideraram o ranking de concorrência, seguidos de Psicologia e Relações Internacionais. O curso preparou para a Fuvest 2025 uma live no dia 16 de novembro, para preparar os estudantes para a primeira fase da prova.

Para mais informações sobre as lives, acesse o site do Curso Anglo. Serviço – Aulões Preparatórios do Curso Anglo para o Vestibular e o Enem

UNICAMP

Datas: De 14 a 18 de outubro

Horário: Das 15h05 às 18h20.

Formato: Online

Classificação: Livre

Inscrições: https://materiais.cursoanglo.com.br/auloes-anglo-2024

ENEM

Datas: 2 de novembro (Ciências Humanas, Língua Portuguesa e Redação)

9 de novembro (Matemática e Ciências da Natureza).

Horário: das 8h00 às 16h00.

Formato: Online

Classificação: Livre

Inscrições: https://materiais.cursoanglo.com.br/auloes-anglo-2024

FUVEST

Data: 16 de novembro,

Horário: Das 8h00 às 16h00.

Formato: Online

Classificação: Livre

Inscrições: https://materiais.cursoanglo.com.br/auloes-anglo-2024

Sobre o Anglo Vestibulares

O Anglo Vestibulares iniciou suas atividades em São Paulo na década de 1950, sendo o primeiro curso preparatório para vestibular do país. Vinte anos mais tarde, expandiu a sua atuação para o Ensino Médio, com o Sistema Anglo de Ensino que, hoje, fornece um conjunto de serviços pedagógicos para todos os segmentos, da Educação Infantil ao Pré-Vestibular, para escolas conveniadas de todo o país. Atualmente, o Anglo Vestibulares conta com mais de 5 mil alunos e é reconhecido pela liderança em aprovação em grandes universidades públicas nacionais e no Sisu.

