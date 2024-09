Representantes do turismo do Amazonas planejam ter mais visibilidade em 2025

Os representantes do Amazonas na maior feira de turismo do Brasil, a ABAV Expo, retornaram de Brasília neste domingo (29), com um compromisso na bagagem: levar ao Rio de Janeiro, em 2025, uma participação mais ousada e estratégica para dar mais visibilidade ao Estado.

Além disso, desejam a adesão de mais municípios para mostrar ao mundo e ao trade turístico, as potencialidades e oportunidades do maior estado brasileiro. Manaus, Careiro e Presidente Figueiredo participaram do evento que ocorreu na capital brasileira, de 26 a 28 de setembro.

“A ABAV Expo 51 foi incrível. Fizemos muitas conexões e possibilidades de negócios, evidenciamos ainda mais a marca Amazonas e suas potencialidades. Lançamos a candidatura de Manaus à Cidade Criativa da Gastronomia. Recebemos pessoas de várias partes do mundo, profissionais da imprensa e influencers ávidos por saberem mais sobre nosso Amazonas e vivenciar experiências reais na região”, contou o presidente da Associação das Agências de Viagens do Amazonas (ABAV-AM), Jaime Mendonça.

A ABAV Expo congrega os principais atores do setor e facilita a conexão com o principal canal de distribuição do turismo brasileiro: os agentes de viagens. O evento oferece inúmeras oportunidades de negócios, fortalecimento de marcas e destinos, capacitações, além de servir como vitrine para lançamentos e novidades.

Por motivos de força maior, os municípios estiveram em estandes separados na feira e acreditam que, juntos e com a participação de outras cidades, o Amazonas ganhará mais visibilidade.

“A Feira oferece diversas oportunidades de negócios e também serve para divulgar os atrativos turísticos, funcionando como uma vitrine tanto nacional, quanto internacional. Por isso, queremos levar mais ousadia e estratégia a um estande que esteja à altura do tamanho e grandeza que o Estado tem”, avalia Mendonça.

Seguindo na mesma esteira, a representante da Secretaria de Turismo de Presidente Figueiredo e da Comtur, Jesseneide Lamongi, também está ansiosa pela edição da ABAV Expo 2025.

“É a primeira vez que participamos da Feira com estande próprio. Apresentamos cinco empreendimentos. A visitação e receptividade do público foi muito boa. A maioria das pessoas disse que já tinham ouvido falar em Presidente Figueiredo, nas cachoeiras. Teve gente se declarando ´louco por bala de cupuaçu e provaram também o licor que trouxemos para degustação com nossa bananinha frita, que claro, é um sucesso”, disse.

Se, no estande de Presidente Figueiredo, a bala de cupuaçu recebeu declarações, no do Careiro, a alegria e espontaneidade de dona Ana Rosa encantaram o Brasil.

“Vi esta senhora toda sorridente e falando do município onde mora com tanta alegria e conhecimento que parei para saber mais sobre o Amazonas, sobre o Careiro. Tomara ir um dia a este paraíso”, disse a advogada Expedita Leocádio.

Para a secretária de Turismo do município, Neuzilena Couso, a experiência foi muito positiva e os 15 empresários do ramo hoteleiro presentes à ABAV Expo, ficaram bastante satisfeitos com a participação. Por isso querem mais.

“O Careiro fica a mais ou menos 100 km de Manaus e temos uma base de 50 hotéis, alojamentos de floresta que trabalham com turismo ecológico e turismo de pesca esportiva. Então, o município vir com estes empresários para divulgar nossos atrativos foi muito positivo, assim como nossa parceria com a ABAV. Tão positiva, que já estamos ´de olho´ no Rio de Janeiro”, declarou.

O estande do Careiro, contou ainda com a performance do empresário Gero, da Amazon Tours. Com um grito de guerra peculiar, chamou a atenção de quem passava pelo estande do município e quando visitava o dos outros também.

“Ele é muito performático. Observei que comemora todas as fotos que tira e dá este grito engraçado. Muito divertido. O vi pela manhã no estande do Amazonas e agora no final da festa, no estande de Tocantins interagindo com todos. Isso é Feira”, considerou o estudante de Turismo, Alisson Cardoso.

Destinos inesquecíveis

Gigante pela própria natureza, o Amazonas é um destino repleto de experiências inesquecíveis. Para isso, eis os nomes divulgados nos estandes de Manaus, Careiro e Presidente Figueiredo.

Careiro – Amazon Premium, Amazon Gero Tours, Amazon Mureru, Amazon Tucuna , Amazon Arowana Lodge, Temensis, Amazon Boto, Amazon Tupana, Amazon Juma Lodge, Amazon Turtle Lodge, Cabana Nativa.

Presidente Figueiredo – Hostel da Milla, Jujutour, Iracema Falls, Pizzaria Felicita, Sabor na Brasa.

Manaus – Amazon Boto Lodge, Amazon Ecosight, Amazon Explorers, Amazon Destinations, Amazon Gero Tours Amazon Village, Amazonia Lodge, Fontur, Rio Negro Tours, Uiara Resort, Amazon Exclusive.

No estande de Manaus, além da ABAV-AM, estavam presentes, a Fecomércio, o Sebrae-AM e a Manauscult.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱