Bets não autorizadas serão suspensas nesta terça; atenção para resgate de saldos

A partir desta terça-feira (1º), as empresas de apostas eletrônicas que não solicitaram autorização para operar no Brasil terão suas atividades suspensas. Essa suspensão permanecerá até que a empresa faça o pedido e receba a permissão da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Leia também: Bolsa Família é usado por beneficiários para apostas em ‘bets’, alerta Omar Aziz

Os sites não autorizados continuarão acessíveis até 11 de outubro, quando serão retirados do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Na última segunda-feira (30), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que até 600 páginas e aplicativos serão bloqueados.

O Ministério da Fazenda estabeleceu um prazo de dez dias para que os apostadores resgatem seus saldos das plataformas não autorizadas. “Se você tem dinheiro em casas de aposta, peça a restituição já, pois tem direito ao seu valor. Estamos avisando a todos”, alertou Haddad.

A lista das empresas que solicitaram autorização está disponível no Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda (Sigap). Até o final da tarde de segunda-feira (30), havia 162 pedidos de 158 empresas, sendo que 27 pedidos foram feitos apenas na última semana.

De outubro a dezembro, apenas os sites autorizados e que já estavam em operação poderão continuar funcionando. As empresas suspensas poderão solicitar autorização a qualquer momento, mas irão para o fim da fila, o que pode levar meses para a análise da documentação.

A expectativa é que o processo de análise dos pedidos protocolados até agora seja concluído até dezembro. Após a aprovação, as empresas deverão pagar R$ 30 milhões para operar legalmente, podendo usar até três marcas por cinco anos, conforme a Lei 14.790/2023, que legalizou as apostas eletrônicas no Brasil.

A partir de janeiro, as empresas que operarem sem autorização estarão sujeitas a multas de até R$ 2 bilhões por infração.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱