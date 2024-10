VÍDEO: Casal ofende e dá tapas e soco em mulher em supermercado

Uma mulher foi vítima de ofensas e agressões de um casal em um supermercado em Taguatinga Norte, no Distrito Federal, na noite dessa segunda-feira (30). Segundo a vítima, os agressores não gostaram de esperar mais do que o normal na fila do açougue.

Ao Metrópoles a mulher contou que é dona de um restaurante e que, por isso, costuma fazer compras grandes de carne, que demoram mais para serem cortadas e pesadas.

“Eu precisava fazer uma compra grande de carnes para fazer o almoço do dia seguinte [para servir no restaurante]. Eu sempre escolho os horários perto do fechamento [do mercado] para não incomodar os outros clientes”, disse. Ela pediu para não ter o nome revelado por medo dos agressores.

“Aí essa mulher, que estava atrás na fila, disse para mim: ‘Com esse carrinho cheio de carne você só podia ser uma dondoquinha. Você é uma vagabunda que não deve ter nada para fazer’. Sendo que eu estava trabalhando desde as 6h. Então ela continuou me xingando e eu cruzei os braços, que foi quando ela partiu para cima de mim”, contou a dona do restaurante. O pai, idoso, a acompanhava.

Enquanto a mulher desfere tapas e murros contra a vítima, os funcionários do mercado e demais clientes assistem à confusão sem intervir. Uma das testemunhas gravou as agressões.

Nas imagens, é possível ver quando o companheiro da agressora dá um soco no rosto da vítima, que cai sobre um dos freezeres do estabelecimento. “Ele me deu um soco na maior brutalidade e covardia. [O homem] ainda ameaçou meu pai, dizendo que ‘não tinha medo de bater em idoso’”, relatou.

Momentos depois, o casal sai andando do estabelecimento. A agressora, no entanto, volta e joga um pedaço de carne congelada na vítima.

A vítima explica que chamou, pelo 190, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). No entanto, devido à espera para chegada dos militares, a mulher decidiu ir para a 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) e registrar um boletim de ocorrência.

