Feiras da ADS serão realizadas até quinta (3) em razão das eleições municipais

Feiras realizadas no sábado e domingo retornarão com suas atividades na próxima semana

As Feiras de Produtos Regionais, organizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), serão realizadas a partir desta terça-feira (1) e seguirão com a programação normal até quinta-feira (3).

Devido às eleições, as feiras programadas para sábado (5) e domingo (6) serão suspensas e retornarão normalmente a partir da próxima semana.

“Neste fim de semana, as feiras da ADS não serão realizadas devido às eleições. No entanto, os consumidores poderão adquirir seus produtos frescos na terça, quarta e quinta-feira. As feiras retornarão normalmente a partir da próxima semana”, declarou a chefe do departamento de negócios agropecuários e pesqueiros da ADS, Loiana Brito.

Em Manaus, são realizadas 11 edições das Feiras da ADS, sendo nove na região urbana e duas na região rural. As feiras oferecem aos consumidores uma ampla variedade de produtos regionais, como frutas, verduras, peixes, queijos, pães artesanais, além de opções para café da manhã, lanche da tarde, doces, plantas e artesanatos típicos da região.

Programação desta semana

Terça-feira

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h;

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Das 14h às 19h.

Quarta-feira

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra – Das 15h às 19h;

Secretaria de Estado de Assistência Social, avenida Darcy Vargas, Chapada – Das 11h às 17h;

Studio 5, com entrada pela rua Paranavaí (antiga Manaus 2000) – Distrito Industrial I Das 14h às 19h.

Quinta-feira

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

Das 14h às 19h;

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Das 15h às 19h.

*Com informações da assessoria

