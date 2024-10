Produtora amazonense exibe curtas nacionais no Cineteatro Guarany

Promovido pela DuploFilme, exibição gratuita acontece no Cineteatro Guarany com obras que percorreram festivais no Brasil e no exterior

Debates e apresentações de curtas brasileiros marcam o novo encontro promovido pela produtora amazonense DuploFilme, que acontece nesta quinta-feira (3), de 18h às 21h, no Cineteatro Guarany, localizado no Centro de Manaus. Com capacidade de 94 lugares, o espaço será palco do “Cineclube da Oficina DuploFilme”, que exibirá de forma gratuita seis obras audiovisuais escolhidas a dedo.

Sem necessidade de inscrição prévia do público e com classificação indicativa mínima de 16 anos, a sessão será comandada por Henrique Amud e Ricardo Manjaro, sócios da produtora amazonense ao lado de Alex Jansen. Os curtas selecionados são de diferentes unidades federativas do Brasil, incluindo Amazonas, Bahia, Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais.

Trio é responsável pelo evento de exibição dos curtas. Foto: Divulgação

Após 84 minutos de exibição, haverá uma interação com o público sobre as obras, que foram dirigidas e/ou distribuídas pelos profissionais responsáveis pelo projeto.

“O recorte dos curtas selecionados envolve filmes que foram produzidos pela DuploFilme e/ou que foram distribuídos por mim em outra empresa onde trabalho, o que nos dá também a chance de apresentar ao público amazonense alguns curtas que percorreram festivais no Brasil e no exterior”, explica Amud, que é produtor, roteirista, pesquisador e coordenador de estratégia de festivais, trabalhando tanto na capital amazonense quanto no Rio de Janeiro (RJ).

O Cineclube encerra o “Ciclo de Oficinas DuploFilme de Cinema e Distribuição”, que contou com quatro oficinas sobre diferentes áreas do fazer cinematográfico no fim de setembro, durante a 6ª edição do “Festival de Cinema da Amazônia – Olhar do Norte”, e foi contemplado por meio do edital 01/2023 da Lei Paulo Gustavo e executado com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

“Obeso Mórbido” (dirigido por Diego Bauer e Manjaro), “Controle” (também com direção de Manjaro), “Ode” (dirigido por Diego Lisboa), “Tiro de Misericórdia” (com direção de Augusto Barros), “Queime Este Corpo” (dirigido por Denis Cisma e Mauricio Bouzon) e “Cassandra” (com direção de Paula Granato) compõem a lista de curtas-metragens escolhidos para o novo encontro.

Programação

Obeso Mórbido (2018, AM) – 14 minutos

Dirigido por Diego Bauer e Ricardo Manjaro

Elenco: Diego Bauer, Victória Muller, Wallace Abreu

Sinopse: Diego é um ator que era obeso e emagreceu 43 quilos em dois anos. Ele precisa lidar com as inseguranças e possibilidades que esse novo corpo representa.

Controle (2023, AM) – 13 minutos

Dirigido por Ricardo Manjaro

Elenco: Rafael Cesar, Leonel Worton, Aline Cassiano, Samuel De Souza Ramos, Alexandre Mourão, Karol Medeiros, Álex Jansen, Luiz Gustavo Azevedo, Augustto Gomes

Sinopse: Quando traumas do passado distorcem o senso de justiça de um aspirante a vigilante noturno, os domínios do controle atingem seus limites mais desconfortáveis.

Ode (2023, BA) – 15 minutos

Dirigido por Diego Lisboa

Elenco: Harildo Déda, Rita Assemany, Ricardo Castro

Sinopse: Um conto de natal e expressionista sobre o último sopro de vida. Uma Ode ao vazio e ao preenchimento.

Tiro de Misericórdia (2022, MG) – 17 minutos

Dirigido por Augusto Barros

Elenco: Isabél Zuaa, Johnny Massaro

Sinopse: O sol ilumina o casal na cama. Ao levantar-se, o rapaz evidencia seu embaraço diante da anfitriã. No correr do dia a casa transforma-se num templo solene. Ela sai da condição de amante para a de sacerdotisa. Ele, transforma seu embaraço em confissão.

Queime Este Corpo (2023, SP) – 19 minutos

Dirigido por Denis Cisma e Mauricio Bouzon

Elenco: Patrick Sampaio, Estrela Straus

Sinopse: Durante uma longa e violenta guerra civil no Brasil, um casal se muda para uma casa no meio da floresta para começar uma nova vida. Mas a descoberta de um corpo enforcado na mata transforma o sonhado refúgio em um capítulo ainda mais assustador em suas vidas.

Cassandra (2023, SP e DF) – 06 minutos

Dirigido por Paula Granato

Elenco: Paula Granato, Bianca Terraza, Diego Borges

Sinopse: Após uma noite de bebedeira, o comportamento e ações de Cassandra são duramente questionados por sua amiga Fernanda, obrigando as duas a lidarem com estranhos acontecimentos dentro da casa.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱