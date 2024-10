Mulher é presa após colocar fogo em casa de suposta amante de marido

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa após atear fogo na casa de uma suposta amante do marido dela. O caso foi registrado na noite de domingo (29), no bairro do Cruzeiro, em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a casa em chamas e muita fumaça ao redor da residência. O fogo já estava alto quando as autoridades foram acionadas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi visto saindo da casa momentos antes da esposa dele atear fogo no local.

“Os policiais conduziram duas mulheres envolvidas no caso para a delegacia de Bezerros”, informou a PM em nota. O caso foi registrado como dano e depredação e incêndio.

*Com informações do Diário de Pernambuco

