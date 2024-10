Portugal sedia evento de igreja evangélica de Manaus nesta semana

Uma equipe de missionários brasileiros desembarcou na segunda-feira (30), em Lisboa, capital portuguesa, para realizar o 1º Encontro da Fé Reformada em Portugal, que inicia na próxima quinta-feira, 3, no Hotel Seminário Torre Daguilha, na região de São Domingos de Rana.

O evento é realizado pela Igreja Presbiteriana Cidade Nova (IPCN) em Manaus com apoio da Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal, do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Editora Cultura Cristã e da Editora Fiel.

Durante a conferência, os participantes poderão participar de ministrações, momentos de louvor e de interação com os missionários brasileiros. As inscrições podem ser realizadas através do site: https://www.fereformada.com.br/ . Dentre os pregadores confirmados estão: João Paulo Tomás de Aquino (Brasil), Dario de Araújo (São Paulo – Brasil), Jaime Marcelino (Manaus – Brasil), Elias Lima (Portugal).

Tornando-se a quarta edição do Encontro organizada em 2024 e a primeira em solo europeu, desta vez, o tema a ser trabalhado será “Cristo Governa o Universo”, que tem como base a seguinte passagem bíblica: “Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da Majestade, nas alturas,” localizado em Hebreus, versículos do 1 ao 3.

Fotos: Arquivo

Expectativas

Com mais de 35 anos como sacerdote da casa de Deus, o Pr. Jaime Marcelino, pastor geral da IPCN, expõe grandes expectativas para a realização do Encontro da Fé Reformada em Portugal. Para ele, embora o país seja considerado muito cético, essa será uma boa oportunidade para compartilhar o evangelho de Cristo com cristãos e não cristãos.

“A Europa, principalmente, já foi o berço do protestantismo e perdeu isso de maneira que hoje impera muito a incredulidade. Isso traz elementos e barreiras muito difíceis de se transpor, além de que em Portugal existe um problema muito sério de resistência à imigração. Não era assim, e está muito assim. Os evangélicos têm sofrido muito, estivemos lá em Agosto e pudemos constatar isso. Visamos fazer com que as pessoas que estejam ali se fortaleçam na confiança naquilo que a Bíblia diz e mostra, que é o fato de que o Senhor Jesus Cristo governa o universo, governa sobre Portugal também”, destaca.

Workshop para Mulheres e Atividades com crianças

Fotos: Arquivo

Após a semente plantada pelo próprio pai, Jaime Marcelino, ainda durante a infância, Elisama Brito, enfermeira por formação acadêmica, empreendedora, e co-líder do Ministério Infantil da IPCN, estará em Portugal para cumprir agenda junto à família.

“Com certeza tem sido grande a expectativa para o 1º Encontro da Fé Reformada Portugal, primeiro país da Europa em que realizaremos a conferência, se Deus quiser. É importante salientar que lá o cristianismo vive uma triste realidade de crise atualmente. Reduzido número de igrejas, membros e, principalmente, jovens e crianças as frequentando. Vislumbramos sermos usados por Deus como seus instrumentos para despertar na liderança local e membros das igrejas o desejo de viverem com Jesus no centro de suas vidas, porque Ele governa o universo”, disse.

Brito será responsável por realizar uma roda de conversa com responsáveis pelo Ministério Infantil nas igrejas e pelo Workshop “Mulher anônima, vivendo o extraordinário de Deus” para o público feminino, que também foi realizado na edição que aconteceu em Angola, no mês de Agosto.

“Creio que o futuro da igreja está nas crianças. Então se a igreja vislumbra crescer sadia e com liderança capacitada precisa investir no ensino dos pequenos, sem esquecer que o lúdico não pode desvincular da doutrina bíblica. Durante a programação da conferência também está programado que ministre um workshop direcionado as mulheres. Por mais que você acredite que vive uma vida ordinária e seja insignificante, Deus lhe conhece profundamente e tem um propósito para você, viva com intencionalidade e deixe o agir de Deus mover você”, ressaltou.

A missionária tem uma rotina agitada na internet e convida a todos para acompanharem a viagem através do perfil no instagram @elisamabrito_oficial. Para mais informações sobre o evento, basta acessar as redes sociais @fereformadamanaus e o site www.fereformada.com.br

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱