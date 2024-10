Projeto capacita jovens haitianos em Manaus; inscrições abertas

Adolescentes e jovens haitianos em Manaus podem se inscrever na 2ª turma do “Jèn an Aksyon”, projeto da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e da Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos que oferece uma jornada formativa voltada para a conquista do primeiro emprego.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até sexta-feira (4) por meio do link: https://abre.ai/k96S.

Os candidatos devem ser haitianos, ter entre 14 e 22 anos, ter disponibilidade no turno da manhã, estar matriculados ou ter concluído o Ensino Médio.

A jornada formativa tem duração de aproximadamente três meses, durante os quais os participantes terão acesso a cursos, palestras e oficinas sobre informática básica e língua portuguesa. Além disso, o projeto trabalha com o desenvolvimento de habilidades sociais (soft skills), educação financeira e orientação vocacional.

As aulas serão ministradas em português e o Hermanitos fornecerá fardamento, vale-transporte, lanche e material didático gratuitamente. Criado em 2022 com o apoio do ACNUR e do Ministério Público do Trabalho no Amazonas e Roraima (MPT-AM/RR), o projeto, que inclui estudantes de nacionalidades variadas em suas outras edições, já impactou mais de 200 jovens refugiados e outros deslocados à força residindo em Manaus.

A jovem haitiana Wisedadlie Latorty, que atua na equipe de acompanhamento do projeto, reforça a importância do “Jèn an Aksyon” para seus compatriotas.

“É muito importante que vocês, haitianos, participem desse projeto, porque ele foi feito especialmente para vocês. Aqui, aprendemos cursos de administração, educação financeira e comportamento no mercado de trabalho. No final, recebemos ajuda para montar nosso currículo e entrarmos em programas de Menor e Jovem Aprendiz”, convida Latorty.

O diretor-presidente do Hermanitos, Tulio Duarte, destaca a importância do projeto para empresas e jovens refugiados.

“Nós elucidamos sobre os benefícios de incluir jovens refugiados e migrantes em suas equipes. Durante a jornada formativa, trabalhamos todas as competências necessárias para formar profissionais de excelência, preparados para contribuir ativamente no mercado de trabalho”.

A chefe do escritório do ACNUR em Manaus, Laura Lima, afirma que a capacitação profissional desempenha um papel essencial na construção de um futuro digno para jovens refugiados.

“Esses jovens têm a oportunidade de moldar suas trajetórias profissionais em um ambiente que valoriza suas habilidades e culturas, ao mesmo tempo em que contribuem para a diversidade e inovação nas empresas locais”, diz.

“O ACNUR continuará apoiando iniciativas que, como o Jèn an Aksyon, proporcionam aos jovens refugiados e outros forçados a se deslocar as condições necessárias para reconstruir suas vidas de forma digna, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do seu potencial e das comunidades que os acolhem”, conclui.

Para saber mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (92) 99355-2094.

Sobre o Hermanitos

A Organização tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus, por meio da inserção no mercado local de trabalho e a promoção da dignidade.

ACNUR

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) é uma organização dedicada a salvar vidas, assegurar os direitos e garantir um futuro digno a pessoas que foram forçadas a deixar suas casas e comunidades devido a guerras, conflitos armados, perseguições ou graves violações dos direitos humanos.

Presente em 135 países, o ACNUR atua em conjunto com autoridades nacionais e locais, organizações da sociedade civil e o setor privado para que todas as pessoas refugiadas, deslocadas internas e apátridas encontrem segurança e apoio para reconstruir suas vidas. Saiba mais em: https://acnur.org/portugues/.

