Brasil vence Ucrânia de virada e está na final da Copa do Mundo de futsal

A Seleção Brasileira é finalista da Copa do Mundo de futsal. Nesta quarta-feira (2), a equipe comandada por Marquinhos Xavier venceu a Ucrânia por 3 a 2, de virada, com dois gols de Dyego e um contra. Com a vitória, a Amarelinha carimbou a vaga na decisão e segue na busca pela sexta estrela.

O Brasil volta à quadra no domingo (6), às 11h (horário de Manaus), para enfrentar o vencedor da semifinal entre Argentina e França, que acontece nesta quinta-feira (3), às 11h. A final será disputada na Humo Arena, em Tashkent, no Uzbequistão, mesmo lugar das semifinais.

O jogo

A partida entre Brasil e Ucrânia foi muito equilibrada. Apesar de a Seleção Brasileira ter dominado parte do jogo, os ucranianos também tiveram bons momentos. O primeiro tempo ficou quase todo no empate. Faltando três minutos para o fim, Cherniavskyi limpou o lance e bateu no canto do gol de Willian para abrir o placar.

Mas na volta do intervalo, com menos de um minuto de segundo tempo, o Brasil já deixou tudo igual. Dyego encarou a marcação e tentou tocar para Rafa, mas a bola foi interceptada pela defesa ucraniana, que marcou gol contra. Logo na sequência, o time comandado por Marquinhos Xavier pressionou na quadra de ataque, Rafa roubou a bola e rolou para Dyego marcar o segundo do Brasil.

A Ucrânia se manteve firme e conseguiu o empate com um gol de Abakshyn. Faltando quatro minutos para o fim do jogo, a Seleção Brasileira sofreu a sexta falta. O capitão Dyego pegou a bola, chamou para si a responsabilidade e fez seu segundo gol na partida, que garantiu a classificação do Brasil para a final.

Equilíbrio

O ala Arthur analisou o desempenho da Seleção Brasileira na vitória sobre a Ucrânia, ressaltando que emoção e razão devem estar em equilíbrio para que a equipe possa produzir em alto nível. Invicto durante toda a competição, o Brasil chega à decisão buscando o hexacampeonato.

“É uma semifinal de Copa do Mundo, então o emocional tem que estar equilibrado. A emoção e a razão têm que estar equilibradas para executarmos as coisas bem. Durante a competição, nós não saímos atrás do placar e com a desvantagem de hoje tivemos que ter calma, tranquilidade, não sair do plano e do propósito que a gente tinha”, disse.

