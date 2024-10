Ludmilla traz turnê ‘Numanice #3’ para Manaus com expectativa de casa cheia

Falta menos de um mês para um dos eventos mais aguardados pelos fãs de Ludmilla em Manaus. No dia 20 de outubro, a cantora desembarca na cidade com a sua turnê “Numanice #3”, prometendo um show inesquecível no Podium da Arena da Amazônia, a partir das 15h.

A expectativa está nas alturas, especialmente após a estreia da turnê em Salvador, que reuniu 30 mil pessoas. Com a proximidade do evento, a procura por ingressos aumenta.

A Fábrica de Eventos preparou três setores para o público geral, além de áreas exclusivas para PcDs. Confira as opções e os valores: pista, por R$ 95; frontstage; por R$ 210; camarote open bar, por R$ 500 – o espaço inclui open bar com água, cerveja, refrigerante, vodka, uísque, gin e energético durante todo o evento.

As vendas estão sendo realizadas online, através do site da Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/numanice-manaus/2488246) com a cobrança de taxa de conveniência. Para quem prefere adquirir o ingresso de forma presencial, a Central Oba Ingressos está com dois pontos de venda: no Millenium Shopping e no Manauara Shopping, funcionando nos horários estabelecidos pelos centros de compras.

O projeto ‘Numanice’, que é uma homenagem ao pagode e às suas raízes, já conquistou fãs em todo o Brasil. Com o lançamento do terceiro volume em fevereiro deste ano, Ludmilla consolidou seu espaço no gênero musical com hits como “Maliciosa”, “Você Não Sabe o Que é Amor”, “A Preta Venceu” e “Falta de Mim”.

