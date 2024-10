VÍDEO CHOCANTE: Funcionário mata patrão a tiros após ser demitido

Um homem não identificado, matou o patrão a tiros após ser demitido na segunda-feira (30), dentro da fábrica onde trabalhava na cidade de Aqaba, na Jordânia. O crime foi registrado pelas câmeras de vigilância da empresa.

Nas imagens é possível ver o momento em que o homem chega armado na fábrica, enquanto o patrão realizava uma reunião com funcionários. O homem aponta a arma e atinge a vítima com um disparo de arma de fogo.

Após ser atingido com o primeiro disparo, a vítima tenta fugir mas cai no chão e é atingido com outros tiros. De acordo com informações de testemunhas, o suspeito cometeu o crime após ser demitido da empresa onde trabalhava.

