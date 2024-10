PF apreende R$ 20 mil com assessora parlamentar no Aeroclube de Manaus

Mulher estava prestes a embarcar para Benjamim Constant, no interior do Amazonas, segundo a PF

Nesta quinta-feira (3), a Polícia Federal apreendeu R$ 20 mil em espécie que estavam com uma assessora parlamentar no Aeroclube de Manaus. Ela estava prestes a embarcar para Benjamim Constant, no interior do Amazonas.

Segundo informações obtidas pelos Policiais Federais, a assessora parlamentar não tinha comprovação do saque e desconhecia a origem do dinheiro. Durante a fiscalização, o parlamentar também foi inspecionado e afirmou que o dinheiro era dele.

A Polícia Federal instaurou um inquérito policial para esclarecer os fatos e encaminhou ambos os investigados à Superintendência Regional para prestarem esclarecimentos

