´Tarado do churrasco´ é preso por estuprar filha de amigo

Preso nessa quarta-feira (2), por estupro de vulnerável, Tomaz Sotero da Costa Neto, 47 anos, violentou a filha de um amigo em 2020. A vítima tinha apenas 13 quando foi abusada.

Segundo a polícia, o autor participava de um churrasco na casa de amigos, no Itapoã. O evento acontecia no quintal da residência do amigo do estuprador, mas, por diversas vezes, o acusado entrou na residência para usar o banheiro.

Em um desses momentos, o agressor se aproveitou da distração dos convidados, agarrou a vítima, levou a garota para o banheiro e a estuprou. A vítima era a filha do dono da casa e foi encontrada no chão, em um canto, chorando desesperadamente.

Assim que a menina contou sobre o ocorrido, o estuprador fugiu do local e nunca mais foi visto. Ele foi condenado a oito anos de prisão, inicialmente em regime fechado.

O homem foi preso no Itapoã e encaminhado à carceragem da Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações do Metrópoles

